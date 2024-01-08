شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نسعى لتوفير رحلات طيران للجماهير لدعم المنتخب بكوت إيفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن كل الأمور بخير داخل المنتخب واللاعبين لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة الرئيس بالأمس، والكل في حالة تركيز من أجل تحقيق حلم المصريين.

وأعلن خالد الدرندلى عبر برنامج أحمد حسن على قناة dmc عن رحلات طيران للجماهير من أجل دعم المنتخب، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي تواصل مع رجال أعمال من أجل محاولة توفير طائرات لتنظيم رحلات سفر للجماهير لمساندة المنتخب".

وذكر أن محمد صلاح أكد لهم أنه ختم مبارياته مع ليفربول علي أفضل ما يكون حتي يأتي الي المنتخب بروح معنوية عالية وأن لديه أصرار كبير لحصد اللقب خلال هذه النسخة.

واختتم: "هناك لائحة خاصة جيدة جدًا، ولم نبخل بأي شيء في هذه اللائحة وصرفنا جميع المكافأت القديمة للاعبين".