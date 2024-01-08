بعد الخسارة أمام ليفربول.. أرتيتا يكشف موقف أرسنال من التعاقد مع مهاجم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن إمكانية التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد ضياع الكثير من الفرص في الخسارة أمام ليفربول.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، قال ميكيل: "التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الحالية؟ لا يبدو الأمر واقعيا".

وأضاف: "مهمتي هي تحسين الفريق وتحقيق نتائج أفضل بواسطة اللاعبين المتاحين".

وواصل: "ما يمكننا فعله الآن هو التمسك بهؤلاء اللاعبين والتأكد من بقاءنا خلفهم دائما".

وعن مطالبة الجماهير بالتعاقد مع المهاجم، اختتم: "ما أطلبه من الجماهير هو أن يكونوا خلف الفريق الآن، واللاعبين يستحقون الدعم على كل كا قدموه".