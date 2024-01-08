شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نسعى لتوفير رحلات طيران للجماهير لدعم المنتخب فى كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن كل الأمور بخير داخل المنتخب، واللاعبون لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة الرئيس بالأمس، والكل في حالة تركيز من أجل تحقيق حلم المصريين.

وأعلن خالد الدرندلى، عبر برنامج أحمد حسن على قناة dmc، عن رحلات طيران للجماهير من أجل دعم المنتخب، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي تواصل مع رجال أعمال من أجل توفير طائرات لتنظيم رحلات سفر للجماهير لمساندة المنتخب".

وذكر أن محمد صلاح أكد لهم أنه ختم مبارياته مع ليفربول على أفضل ما يكون حتى يأتي إلى المنتخب بروح معنوية عالية، وأن لديه إصرارا كبيرا لحصد اللقب خلال هذه النسخة.

واختتم: "هناك لائحة خاصة جيدة جدًا، ولم نبخل بأي شيء في هذه اللائحة وصرفنا جميع المكافآت القديمة للاعبين".