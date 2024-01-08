تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل الموقعة المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد استعداداتهما للمواجهة المرتقبة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

يسيطر ريال مدريد على تاريه مواجهاته مع الروخيبلانكوس، حيث يمتلك نصيب الأسد من الانتصارات، فلعبا الثنائي 173 مباراة، حقق الريال الفوز في 91 مباراة.

بينما فاز أتلتيكو مدريد في 41 لقاء، كانت أخرها خلال الجولة السادسة من الليجا الإسبانية لهذا الموسم 2023/2024، بنتيجة 3/1.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين في بطولة كأس ملك إسبانيا، فقج ألتقي الثنائي في 24 لقاء بكأس ملك إسبانيا.

فقد نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على أتلتيكو في 11 مباراة مقابل 7 لصالح الروخيبلانكوس.

ريال مدريد وأتلتيكو.. الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

وتُذاع موقعة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة.