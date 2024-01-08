محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول.. تفاصيل جديدة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، اقترب من تمديد تعاقده مع الريدز، لعام إضافي، لتأمينه من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية إن محمد صلاح قد يجدد عقده مع ليفربول، إذ إن عقده الحالي ينتهي في 2025، ويمتلك قائد منتخب مصر عروضًا من الدوري السعودي، حيث يطمح فريق الاتحاد في الظفر بخدماته.

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وأضافت الصحيفة، ليفربول يسعى لإيجاد حلًا مثاليا بشأن مستقبل صلاح من أجل إرضاء جميع الأطراف المعنية، وأوضحت أنه إذا تمكن الريدز من الاتفاق على تمديد عقد صلاح لمدة عام واحد، فسيتمكن اللاعب من إكمال عقده الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وأكدت «ديلي إكسبريس» أن صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، يقترب من التوقيع على عقد جديد مع ليفربول، رغم أن التجديد من المرجح أن يكون لفترة قصيرة لمدة عام أو عامين.

وهذا الأمر من شأنه أن يمنح ليفربول بعض الوقت للعثور على بديل مناسب، وإبرام أفضل صفقة ممكنة مع النادي السعودي الذي يريد التعاقد مع صلاح.