10 قنوات مفتوحة تذيع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 مجانًا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وتنطلق منافسات البطولة القارية، بمواجهة كوت ديفوار، صاحب الأرض، بنظيره غينيا بيساو، على أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، بشكل حصري.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في اليوم الثاني من البطولة القارية، بمواجهة قوية أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وأعلنت بعض القنوات المفتوحة عن إذاعة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.. إليكم ترددات هذه القنوات:-

1- قمر Hispasat 30w.. سينقل البطولة كاملة على قنوات Sport TV

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2- قمر SES-4 22W.. القناة الجزائرية ستبث عددًا من المباريات منهم المباراة الافتتاحية والنهائي ومباريات منتخب الجزائر

3- قمر Nailsat 7W .. القناه الجزائرية ستنقل عددًا من المباريات من ضمنهم الافتتاح والنهائي ومباريا ت منتخب الجزائر

4- قمر Amos 4W.. سينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و 5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold

5- قمر Bulgariasat 1.9E ستذيع مباريات البطولة كاملة على قناة Max sport

6- قمر Hotbird 13E ستذيع بعض مباريات البطولة على قناة Solo Calcio

7- قمر Astra 23E ستنقل البطولة كاملة على قناة ziggo sport HD

8- قمر Hellasat 39E سيبث البطولة كاملة على قنوات Max sport

9- قمر Turksat 42E ستذيع البطولة كاملة على قناة TV 8.5 HD

10- قمر Azerspace 45E ستنقل البطولة كاملة على قناة Max sport