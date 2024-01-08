"غياب لاعب وعودة آخر".. أنشيلوتي يعلن قائمة الريال المشاركة بكأس السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ويلاقي الريال نظيره أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، والفائز منهما سيلاقي الفائز من مباراة برشلونة ضد أوساسونا.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 10 يناير حتى 14 من نفس الشهر.

وشهدت القائمة غياب لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة وعودة الفرنسي فيرلاند ميندي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، ألفارو كاريو، فينيسيوس توبياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتينيز، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ردوريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

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