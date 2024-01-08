الأخطاء الدفاعية خطرًا حقيقيًا يُهدد حلم الفراعنة في أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تنتاب الجماهير المصرية حالة من القلق والترقب بعد المستوي الدفاعي الذي ظهر عليه المنتخب المصري أمام نظيره التنزاني، في المباراة الودية، التي أُقيمت بالأمس الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين، أحرزهما الثنائي المحترف محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

منتخب مصر وحلم التتويج بـ الكان

يبحث المنتخب المصري عن التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، والتي تنطلق في الثالث عشر من يناير الجاري.

ويرغب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري في تحقيق الكان في نسختها المقبلة، بعدما خسر مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للفراعنة السابقة نسخة الكاميرون الماضية بركلات الترجيح أمام السنغال في المباراة النهائية.

منتخب مصر

وتسيطر حالة من التفاؤل لدي صلاح ورفاقة بشأن حلم التتويج باللقب الثامن في تاريخ المنتخب المصري، فلم ينجح "مو" في التتويج باللقب خلال مسيرته الكروية، على الرغم من تحقيقه لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية مع ليفربول.

الأخطاء الدفاعية تُهدد حلم الفراعنة بالتتويج بالكان

ظهرت عدد من الأخطاء الدفاعية من قبل لاعبي خط الضهر للفراعنة خلال مباراة مصر وتنزانيا، حيث كانت تمركز الرباعي أحمد فتوح، وأحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، وعمر كمال حيث أضاع لاعبي المنتخب التنزاني عددًا من الفرص الخطيرة.

بالإضافة إلى عدم التفاهم بين الرباعي، مما يبعث رسالة مقلقة للجماهير المصرية قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية، والتي ستشهد مشاركة منتخبات قوية ومميزة ومن أهمها المنتخب السنغالي والغاني والنيجيري والمغربي.

ويتسائل الجمهور المصري عن سوء الأداء الدفاعي لمدافعي المنتخب خلال ودية تنزانيا، خاصة وأن الأخير متواضع من حيث المستوي الفني والبدني، على عكس المنتخبات التي ستكون في الكان بكوت ديفوار.

ومن المفترض أن يبحث روي فيتوريا مع جهازه المعاون سرعة معالجة الأخطاء التي وقع بها مدافعي المنتخب المصري خلال مباراة تنزانيا.