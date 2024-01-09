نجم الوداد على رادار الزمالك في يناير

بدأ نادي الزمالك رحلة البحث عن الصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد اقترابه من حل أزماته المادية لحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها.

وكشفت تقارير صحيفة اليوم الاثنين، أن الزمالك يخطط لإبرام صفقة جديدة من الدوري المغربي، لتدعيم خطوطه الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح الصحفي الأفريقي ميكي جونيور، أن الزمالك يستهدف التعاقد مع أرسين زولا لاعب الوداد البيضاوي المغربي، بعد أنباء الإطاحة به من قبل فوزي البنزرتي المدير الفني.

وأشار الصحفي الأفريقي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن هناك محادثات جارية في الوقت الحالي بين الزمالك من جهة، وممثلي اللاعب الكونغولي من جهة أخرى، إلى جانب مسؤولي النادي المغربي نفسه.

اقرأ أيضًا: قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة سهلة لـ ليفربول والسيتي يصطدم بـ توتنهام

ويتربط الكونغولي أرسين زولا بعقد حتى نهاية الموسم بعد المقبل مع الوداد، بعد انضم إليهم في 2022 قادمًا من شباب المحمدية.

ويأتي هذا في ظل رغبة فوزي البنزرتي للتفريط في خدمات اللاعب، رفقة عدد من لاعبي الوداد وهم.. سفيان أحناش، حمزة الركراكي، الشرقي البحري، وبولي صامبو جونيور