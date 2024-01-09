الاهلي يشترط للموافقة على رحيل عبد القادر

كشف الإعلامي سيف زاهر، تطورات موقف الاهلي من رحيل أحمد عبد القادر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأصبح أحمد عبد القادر خارج حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في الفترة الأخيرة، وهو ما يشير لاقتراب خروجه من الفريق.

وقال زاهر في تصريحاته على قناة “أون تايم سبورتس”:” الاهلي سياسته أن يسمح للاعبيه بالخروج ولكن مع ضمان استعادتهم في أي وقت، وهو الحال مع أحمد عبد القادر “.

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وأضاف زاهر:” الاهلي لا يمانع في خروج عبد القادر في الفترة المقبلة، بعدما أصبح وجوده وأمر مشاركته مع مارسيل كولر صعبًا، وأزمة اللاعب في دماغه وطريقة تفكيره وليس بدنيًا أو فنيًا “.

وتابع:” الاهلي إذا وافق على رحيل عبد القادر سيكون على سبيل الإعارة فقط وليس بيع نهائي، في المقابل يتمسك اللاعب بالخروج النهائي.. وحال استمر الامر على ما هو عليه سيظل عبد القادر في الفريق دون مشاركة خاصة مع استمرار كولر على رأس القيادة الفنية “.