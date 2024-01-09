مران صباحى لمنتخب مصر قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا اليوم، الثلاثاء، قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث تصل البعثة فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت كوت ديفوار، على أن يخلد اللاعبون للنوم فور الوصول.

وتضم البعثة 27 لاعبا هم في: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

من جهته أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ، أن كل الأمور بخير داخل المنتخب واللاعبون لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والكل في حالة تركيز من أجل تحقيق حلم المصريين.

وأضاف الدرندلي، أنه ستكون هناك رحلات جماهيرية لدعم المنتخب والوزير أشرف صبحي تواصل مع رجال أعمال من أجل محاولة توفير طائرات لتنظيم رحلات تشجيعية للجماهير لمساندة المنتخب".

وأشار الدرندلي إلى أن محمد صلاح أكد لهم أنه ختم مبارياته مع ليفربول علي أفضل ما يكون حتي يأتي للمنتخب بروح معنوية عالية وأنه لديه إصرار كبير لحصد اللقب هذه النسخة.

واختتم قائلا، إن هناك لائحة خاصة جيدة جدا ولم نبخل بأي شىء فى هذه اللائحة وصرفنا جميع المكافآت القديمة للاعبين.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.