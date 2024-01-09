مدافع ليفربول في المركز التاسع.. لاعبون خاضوا معظم مباريات الدوري الإنجليزي دون تسجيل أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب مدافع ليفربول الإنجليزي جو جوميز، من الوصول إلى المباراة رقم 200، لكن ينقص هذا الإنجاز تسجيل الأهداف، إذ أنه ما زال يبحث عن هدفه الأول، فلم يحالفه الحظ في مباراة تولوز في الدوري الأوروبي واصطدمت رأسيته بالعارصة، وتسديدة أخرى ضد مانشستر يونايتد مرت بجوار الشباك.

ويحلم جوميز بالهدف الأول بقميص ليفربول، وقال لصحيفة "ذا أثليتك" عام 2020: "أحلم بذلك أحيانًا، ربما ذات يوم".

ولم يسجل جوميز طوال 199 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، و24 مباراة مع فريقه السابق تشارلتون أثليتيك، وسجل هدفا وحيدا لصالح فريق ليفربول تحت 21 عاما، خلال 9 مباريات، وبالتحديد في مارس 2017.

ويحتل جوميز المركز التاسع في قائمة اللاعبين الذين خاضوا معظم مباريات الدوري الإنجليزي دون تسجيل أي أهداف، ويتصدر هذه القائمة المدافع الأيرلندي السابق كيني كانينجهام، الذي شارك في 335 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ويمبلدون وبرمنجهام سيتي دون أن يسجل أي هدف.

يليه توني هيبرت الذي خاض 265 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي دون تسجيل أهداف، ثم وديس ووكر الذي خاض 264 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع شيفيلد وينزداي، وسجل مرة واحدة فقط في 407 مباراة في جميع المسابقات مع نوتنجهام فورست.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين لعبوا معظم مباريات الدوري الإنجليزي دون تسجيل أي هدف، وفقا لموقع "ذا أثليتيك"، كالآتي:

اقرأ أيضًا:

سيف زاهر: كهربا يمتلك عرضًا ضخمًا من نادي عربي

تعرف على قيمة صفقة انتقال أبو علي للأهلي.. وامتيازات إضافية للنادي السويدي

عدلي القيعي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي