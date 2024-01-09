شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تميمة و شعار كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد قبل انطلاق المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة خلال الفترة من 17 و حتى 27 يناير الجارى و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

جاءت تميمة البطولة على هيئة فرعون يحمل كرة اليد ، أما شعار البطولة فجاء على هيئة قارة أفريقيا .



تميمة أمم أفريقيا لليد



شعار أمم أفريقيا لليد

يعود منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الإسبانى باستور للتدريبات غدا الأربعاء، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة عقب العودة من من الدنمارك بعد انتهاء مشاركته فى الدورى الذهبى، والتى اختتمها الأحد بالفوز على النرويج بنتيجة 28 / 23، وذلك فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته على هولندا الخميس بنتيجة 30 / 28 ، قبل أن يلتقى المنتخب الدنماركى صاحب الأرض السبت ويخسر بنتيجة 34 / 31.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وحال فوز مصر وتونس في الدور ربع النهائي سيلعب المنتخبين في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا