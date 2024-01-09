شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعلن قائمة المنتخب الأولمبى لدورة الإمارات..ويضم أغلى ناشئ فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة الفراعنة لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم الخميس المقبل، بالعاصمة الادارية الجديدة.

وينتظم المنتخب الأوليمبي فى معسكره المقبل اعتبارا من الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الامارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

وضم فيتوريا 23 لاعبا من بينهم عمر خضر لاعب نادى زد و الموقع على عقود احتراف لصالح نادى أستون فيلا الإنجليزية فى صفقة جعلته أغلى ناشئ فى مصر بلغت 3 مليون يورو، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للنادى الإنجليزي في 1 يوليو 2024، عندما يبلغ من العمر 17 عاما؛ إذ يوقع حينها عقدا طويل الأجل مع النادي.