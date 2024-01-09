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نجم ريال مدريد يكشف رأيه في الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أبدى فيديريكو فالفيردي، لاعب الإسباني، رأيه في دوري روشن السعودي، بعد الصفقات القوية التي أبرمها عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستعد فالفيردي للمشاركة مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر الإسباني، والمقرر لها غدًا الأربعاء.

وأكد فالفيردي أن هو من بدأ ما أصبح عليه الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن مهم للغاية أن يكون هناك لاعبين من نوعية الدون.

وشدد نجم ريال مدريد بإن اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي مثل رونالدو سيلعبون دورًا في نمو المسابقة.

تحدث فالفيردي في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد رونالدو هو من بدأ كل هذا، من المهم أن يكون هناك لاعبين من هذا النوع يلعبون حتى يستمر الدوري السعودي في النمو".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يشهدها معلب "الأول بارك" معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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