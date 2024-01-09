تاريخ مواجهات أنشيلوتي أمام سيميوني قبل ديربي مدريد في السوبر الإسباني

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم الإسبانية، القمة النارية في ديربي مدريد بين الريال ومدربه كارلو أنشيلوتي، وأتلتيكو بمدربه سيميوني، في بطولة كأس السوبر.

وستنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو، في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتحمل مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو طابع خاص، لعدة عوامل، ومن ضمنهم صدام الثنائي كارلو أنشيلوني ودييجو سيميوني، وفيما يلي تاريخ مواجهات الثنائي..

وسبق لـ كارلو أنشيلوتي مواجهة دييجو سيميوني في 21 مباراة، وشهدت النتائج كفة متوازنة، بعدما تقاسم الثنائي الفوز بـ 8 مباريات لكل مدرب، وحسم التعادل نتيجة 5 لقاءات.

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وعن تاريخه مواجهات المدربين أمام الأندية، خاض كارلو أنشيلوتي 23 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 6 آخرى وتلقى 8 هزائم.

وعلى جانب آخر، واجه سيميوني نادي ريال مدريد في 40 مباراة من قبل، حقق الفوز في 11 فقط وتعادل في 12 لقاء وتلقى 17 هزيمة.