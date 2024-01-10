أنشيلوتي غير سعيد بمواجهة أتلتيكو في ثلاثة "دربيات" بأقل من شهر

الرياص - اسماء السيد - الرياض: أعرب المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الثلاثاء عن عدم سعادته باللعب أمام غريمه الشرس أتلتيكو مدريد ثلاث مرات في أقل من شهر.

ويلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني الأربعاء في الرياض في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر، ثم الخميس المقبل في ثمن نهائي مسابقة كأس الملك، وفي الرابع من شباط/فبراير المقبل ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري.

ووحده أتلتيكو مدريد نجح في الفوز على ريال مدريد هذا الموسم في جميع المسابقات، عندما تغلب عليه 3 1 في 24 أيلول/سبتمبر الماضي على ملعب ميتروبوليتانو في المرحلة السادسة من الليغا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية دور الاربعة للكأس السوبر "هذا هو جدول المباريات، علينا أن نواجه أتلتيكو مدريد مرة أخرى، علينا أن نلعب هذه المباراة".

واضاف "لا أحب مواجهة أتلتيكو لأنهم أحد أفضل الفرق، من الصعب دائمًا مواجهتهم، لكن أتلتيكو سيفكر في نفس الشيء. نحن فريقان قويان وسيكون الأمر معقدًا، لكنني أعتقد أن المشجعين سيستمتعون بهذه المباريات، سواء مشجعي ريال مدريد أو أتلتيكو".

وتابع أنشيلوتي أن فوز أتلتيكو على ريال مدريد هذا الموسم أضر بفريقه، رغم أنه لم يخسر منذ ذلك الحين في 19 مباراة متتالية.

وأردف قائلا "الحقيقة هي أن المباراة الأخيرة التي لعبناها (أمام أتلتيكو) سببت لنا الكثير من الضرر".

وأوضح "أعتقد أنه يمكننا غدًا تقديم نسخة أفضل من أنفسنا مما كنا عليه في مباراتنا الأولى ضد أتلتيكو مدريد".

مرة أخرى

وفاز أتلتيكو مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة خاضها في الدوري ضد ريال مدريد قبل فوزه هذا الموسم.

كما فاز ريال مدريد على أتلتيكو في نهائي الكأس السوبر الإسبانية عام 2020، وهو الأول الذي أقيم في المملكة العربية السعودية. تم طرد لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني للنادي الملكي فيديريكو فالفيردي بسبب عرقلته المهاجم ألفارو موراتا أثناء انطلاقه منفردا نحو المرمى في الوقت الإضافي، ما سمح لفريقه بالوصول إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له وتوج باللقب.

وقال فالفيردي للصحافيين: "سأفعل ذلك (مرة أخرى)، إذا كان من أجل الفريق".