شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه عثماثون طنطا وديا استعدادا لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وجاء الاتفاق على ودية عثماثون بعد اعتذار فريق الإعلاميين ، حيث أكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك، أن فريق الإعلاميين الذي كان من المقرر مواجهته اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.
وتٌعد ودية اليوم هي الثانية للفريق حيث خاض أول مباراة أمام كسكادا على ملعب النادى بميت عقبة، و انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، سجل الأهداف كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.
وقال معتمد جمال فى تصريحات للموقع الرسمى عقب مباراة كسكادا : "كان من المهم أن يخوض الفريق مباريات ودية في ظل فترة التوقف الحالية لتغيير النمط بدلاً من خوض التدريبات بشكل متواصل، لأن الأمر يصبح مختلفاً بخوض المباريات الودية حتى يكون اللاعبون في حالة جاهزية أكبر".
وأشار معتمد جمال إلى أن مشاركة مصطفى شلبي في المباراة اليوم يعد أمر إيجابي، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، لاسيما و أنه ظهر بشكل طيب في المباراة وصنع العديد من الفرص.
وتابع قائلا: "وجاءت مشاركة محمود حمدي "الونش" في اللقاء لاكتساب حساسية المباريات وتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.
وفيما يخص مشاركة عمار ياسر ومصطفى شكري ثنائي فريق الشباب، أكد معتمد جمال أن الجهاز الفني يسعى لتصعيد العناصر المميزة بشكل مستمر لصفوف الفريق الأول.
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