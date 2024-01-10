شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه عثماثون طنطا وديا استعدادا لمعسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق عثماثون طنطا ودياً على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للمشاركة فى معسكر الإمارات خلال فترة توقف الدوري.

وجاء الاتفاق على ودية عثماثون بعد اعتذار فريق الإعلاميين ، حيث أكد أحمد حسني المدير الإداري بنادي الزمالك، أن فريق الإعلاميين الذي كان من المقرر مواجهته اعتذر عن عدم خوض المباراة، ليتم الاتفاق مع فريق عثماثون طنطا لمواجهته ودياً.

وتٌعد ودية اليوم هي الثانية للفريق حيث خاض أول مباراة أمام كسكادا على ملعب النادى بميت عقبة، و انتهت بفوز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، سجل الأهداف كل من محمود علاء وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وعمار ياسر.