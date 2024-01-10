العودة إلى الوطن باهظة الثمن.. ماذا ينتظر هندرسون حال مغادرة الدوري السعودي إلى الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقل العديد من نجوم الدوريات الكبرى إلى الدوري السعودي للمحترفين، وكانت البداية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2022 وشملت كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق وفيرمينيو لاعب ليفربول السابق وجوردان هندرسون.

واستقطب الدوري السعودي العديد من النجوم بمبالغ طائلة، إلا أن بعض هؤلاء اللاعبين يقتربون من مغادرة دوري روشن، منهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق وجوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

وتفرض بعض الدوريات الكبرى على اللاعبين ضرائب من قيمة العقود السنوية التي يحصلون عليها، منها الدوري الإنجليزي.

وانضم هندرسون قائد ليفربول السابق إلى الاتفاق في يوليو الماضي 2023، إذ تمكن ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق من جلب اللاعبين مثل الأول و فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان السابق.

وأشارت صحيفة "ذا أثليتيك" إلى أن هندرسون يريد الرحيل عن الاتفاق والعودة إلى الدوري الإنجليزي، إلا أن راتبه الذي يحصل عليه في الدوري السعودي يصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهذا لا يمكن أن يصل إليه في مكان آخر.

كما أنه توجد ضريبة على اللاعب حال العودة إلى إنجلتراـ، لهذا يفكر نجوم الدوري السعودي الآن قبل إعداد حقائبهم للعودة إلى ديارهم، بسبب الضرائب التي يعفى منها اللاعبين في السعودية وتصل إلى ما لا يقل عن 47% من دخل اللاعب في إنجلترا.

ويعفى راتب هندرسون من الضرائب في حال الإلتزام بأول عامين من عقده، مع تطبيق السعودية معدل ضريبي ثابت بنسبة 20% فقط من عقده، إذ أنه يتم إعفائه من الضرائب منذ اليوم الأول الذي يغادر فيه إنجلترا، لكن وفقا لخبير الضرائب بين هاكلتون، يتعين على اللاعب البقاء في السعودية حتى انتهاء السنة الضريبية كاملة والسنة التي تليها.

ويحتاج اللاعبين الذين انتقلوا في صيف 2023 إلى السعودية الانتظار حتى 4 أبريل 2025، إذ أن موعد انتهاء السنة الضريبية أبريل 2024 ويحتاج اللاعب البقاء لعام آخر.

على سبيل المثال إذا كان اللاعب خرج من إنجلترا إلى السعودية وحقق 20 مليون دولار سنويا، وعاد بعد عام ونصف، يمكن أن تكون عليه ضرائب نحو 30 مليون دولار، وفي حالة هندرسون ستكون القيمة الضريبية التي سيدفعها في حال العودة إلى إنجلترا باهظة.

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