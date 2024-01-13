افتتاح كأس أمم أفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم السبت 13 يناير 2024، عدد كبير وبداية قوية وأسبوع مزدحم بالمباريات، والذي يشهد انطلاق كأس أمم أفريقيا بمواجهة كوت ديفوار ضد غينيا بيساو.

كما تقام ثلاثة مباريات أخرى في بطولة كأس آسيا 2023، أبرزها منتخب سوريا أمام أوزباكستان.

وينتظر عشاق الدوري الإنجليزي عدد من المباريات القوية التي تجمع أندية البريميرليج أبرزها ديربي لندن بين تشيلسي وفولهام، والثانية بين مانشستر سيتي ونيوكاسل.

وإليكم جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في كأس آسيا

أستراليا - الهند - 01:30 بتوقيت القاهرة - beIN ASIAN CUP.

الصين - طاجيكستان - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN ASIAN CUP

أوزبكستان- سوريا - 07:30 - بتوقيت القاهرة - beIN ASIAN CUP

مباريات اليوم في كأس أفريقيا

ساحل العاج - غينيا بيساو - 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS MAX1.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي - فولهام - 02:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 1HD.

نيوكاسل يونايتد - مانشستر سيتي - 07:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 1HD.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس - فياريال - 03:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3HD

ريال مايوركا - سيلتا فيغو - 05:15 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3HD.

أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد - 07:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3HD.

ريال بيتيس - غرناطة - 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS 3HD.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوى - تورينو - 04:00 بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 2.

نابولي - ساليرنيتانا - 04:00 بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 1.

هيلاس فيرونا - إمبولي - 07:00 بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 2

مونزا - انتر ميلان - 09:45 بتوقيت القاهرة - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الألماني.

لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD

فرايبورج - يونيون برلين - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

ماينز - فولفسبورج - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

كولن - هايدنهايم - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

أوجسبورج - باير ليفركوزن - 04:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

دارمشتات - بوروسيا دورتموند - 07:30 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو - ستاد ريمس - 06:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

رين - نيس - 10:00 بتوقيت القاهرة - beIN SPORTS HD.

مباريات اليوم في الدوري الجزائري

اتحاد خنشلة - الاتحاد الرياضي السوفي - 04:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

اتحاد بسكرة - مولودية البيض - 05:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

شبيبة القبائل - جمعية أولمبي الشلف - 05:45 بتوقيت القاهرة - الشبابية.

وفاق سطيف - نجم بن عكنون - 06:00 بتوقيت القاهرة - الشبابية.