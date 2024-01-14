الامارات | البلوشي والخوري يتوجان بلقبين في «بطولة النجوم الصاعدة» للملاكمة بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الملاكم الإماراتي فهد البلوشي على الفنزويلي ميلنر ماركانو، بالضربة القاضية في وزن الخفيف بالجولة السادسة ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة، كما تغلب فهد الخوري بالضربة القاضية على الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط بالجولة الثالثة.

وشهدت البطولة التي أقيمت في»ياس لينكس بأبوظبي«، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ونظمتها شركة»إيه إيه صديقي سبورتس«، 10 نزالات مثيرة، بمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.

وتمكن موسى غلام الملاكم المغربي وبطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة، من الفوز بالضربة القاضية على الجنوب إفريقي لونجا سابتميلا في الجولة الرابعة.

وشهد نزال الوزن الخفيف فوز المحترف الأردني بدر سمرين على الملاكم البريطاني جيف أوفوري، وتفوق السوري محمد بقداش على منافسه التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل.

وفي بقية النزالات فاز العراقي أمير كاظم، على منافسه المكسيكي بيفرلي غونزاليس بفارق 5 جولات من أصل 6 بإجماع الحكام، في الوزن الثقيل، كما فاز الأوغندي إسحاق جونيور على المصري إبراهيم قنديل في الوزن الخفيف.

وفي وزن المتوسط فاز الأردني هشام أسامة على الإندونيسي ريفا كونديمانغ في الجولة الثالثة، ونجح المغربي أنس هافيان في تحقيق الفوز بإجماع الحكام على الأوغندي باتامزي، كما حقق السعودي سليمان بدر الفوز على منافسه التنزاني سالوم أوماري ضمن منافسات وزن الوسط.

وأكد أحمد صديقي، ممثل شركة»إيه إيه صديقي سبورتس«، سعادته بمستوى الملاكمين الواعدين في النزالات الحماسية التي شهدتها النسخة الثانية، مشيداً بمستوى وأداء أبناء الإمارات فهد البلوشي وفهد الخوري.

وأضاف» سعداء بالبطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة «النجوم العربية الصاعدة» خلال عام 2024، بمشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي شارك في الحدث للمرة الأولى، ونحن على ثقة بأن البطولة خرجت بالشكل اللائق وسط هذه الكوكبة الواعدة من الملاكمين الشباب".

