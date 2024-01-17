القائمة الكاملة لريال مدريد قبل مواجهة اتلتيكو مدريد في كأس ملك أسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني قائمة فريقه لمواجهة اتلتيكو مدريد في ديربي مدينة مدريد الساخن في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك أسبانيا والتي ستجمع الفريقين مساء الخميس على ملعب الواندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي اتلتيكو مدريد.

ريال مدريد القادم من انتصار كبير على منافسه التقليدي برشلونة يسعى لعبور العقبة الصعبة المتمثلة في اتلتيكو مدريد و زيادة رصيده من المباريات بلا هزيمة هذا الموسم منذ هزيمته في سبتمبر الماضي على نفس الملعب امام اتلتيكو مدر و الصعود إلى الدور ربع النهائي لكأس ملك أسبانيا مت اجل الحفاظ على اللقب .

وجاء اعلان كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد للقائمة ليؤكد عدم رغبته في إجراء تعديلات كبيرة علي قائمة الميرينجي في مواجهة برشلونة الأخيرة وضمت القائمة الاعب البرازيلي رودريجو على الرغم من إصابته الخفيفة وعدم أدائه المران مع الفريق اليوم الا ان انشيلوتي أكد انه سيكون جاهزا لمباراة الغد كما ضمت القادمة الاعبين الشابين فينيسيوس تابياس وماريو مارتين .

وضمت القائمة الاعبين :

لحراسة المرمى : لونن وكيبا و دييجو بينيرو .

خط الدفاع : داني كارفاخال و ناتشو موريال و فيران جارسيا و روديجير و فيران مينيدي و توبياس .

خط الوسط : جود بيلينجهام و توني كروس ولوكا مودريتش و كامافينجا و فريدريكو فالفيردي و تشاوميني و دييجو سيبايوس و ارداجولير وماريو مارتين .

خط الهجوم : رودريجو و خوسيليو و فينيسيوس جونيور و براهيم .