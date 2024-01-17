من أجل مبابي.. ريال مدريد يفكر في التخلص من فينيسيوس جونيور

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير إعلامية، أن ريال مدريد الإسباني يخطط لـ"صفقة مفاجئة"، بهدف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن ريال مدريد قد يضطر إلى التخلص من نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لتمويل صفقة النجم الفرنسي، الذي طالما سعى "الميرينجي" إلى ضمه.

وأضافت الصحيفة أن مبابي قد يصل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجانية، لكن بأجر ضخم قدره 760 ألف دولار في الأسبوع.

وأشارت إلى أن "الراتب السنوي للاعب البالغ من العمر 25 عاما سيصل إلى نحو 38 مليون دولار أميركي، و190 مليون دولار كقيمة العقد الكاملة مع الريال".

واعتبرت "سبورت" أن مسئولي ريال مدريد "قد يفكرون في ما لا يمكن تصوره، وهو بيع فينيسيوس، في حال تلقى عرضا مناسبا".

ولفتت إلى أن العرض المناسب قد يأتي من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي سيتلقى دعما كبيرا من مجموعة "INEOS" التابعة للملياردير البريطاني السير جيم راتكليف، بعد أن يتم التصديق على استثماره من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتقد أن إدارة مانشستر يونايتد على استعداد لدفع 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) مقابل خدمات البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما.