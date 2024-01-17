الامارات | موعد مباراة مصر وغانا المصيرية في كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية وصعبة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجولة الثانية من البطولة في الجولة الثانية وهي المباراة التي قد تكون سبباً في خروج منتخب غانا رسميا من البطولة إلى تعرض للخسارة الثانية على التوالي بعد مفاجأة الخسارة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر.

ويتواجد منتخبا مصر وغانا في المجموعة الثانية التي تضم إلى جوارهما موزمبيق والرأس الأخضر، وستقام المواجهة المرتقبة والمصيرية أمام غانا على ملعب استاد فيليكس "هوفويت بوانيي" في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ووضعت نتائج الجولة الأولى الفريقان المؤهلان للصعود من المجموعة وصاحبي التصنيفين الأول والثاني، مصر وغانا في موقف حرج للغاية، إذ باتت المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة لـ النجوم السوداء، بينما صعبت الأمور على الفراعنة.

وشهدت الجولة الأولى، نتائج غير متوقعة بعد أن تعادلت مصر مع موزمبيق وتقاسم كل منهما النقاط، وخسرت غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين لهدف.

ويلتقي الفريقان مساء الخميس 18 يناير عند الساعة الثانية عشر من منتصف الليل العاشرة بتوقيت القاهرة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على غانا من أجل الحفاظ على آماله والمضي قدمًا نحو تحقيق بطاقة الصعود إلى دور الـ16، وعلى الجانب الأخر يطمح منتخب غانا في استعادة رونقه وتجنب الخروج المبكر، إذ تعني خسارته وداعه للمنافسات بشكل شبه رسمي.

واصطدم منتخب مصر بنظيره غانا في 22 مباراة سابقة، حقق الفراعنة الفوز في 10 مواجهات، واقتنص البلاك ستارز 6 انتصارات، وانتهت 6 لقاءات أخرى بنتيجة التعادل.

وأحرز لاعبو منتخب مصر 29 هدفًا في شباك غانا، بينما تمكن لاعبو منتخب غانا من تسجيل 25 هدفًا كان أكثرها في مباراة واحدة وهي السداسية التاريخية في تصفيات كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا

1- الرأس الأخضر 3 نقاط

2- مصر نقطة واحدة

3- موزمبيق نقطة واحدة

4- غانا بدون نقاط