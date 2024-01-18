فينيسيوس يتدخل لإقناع نجم بايرون ميونخ بالإنضمام إلى ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لضم الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ في الفترة القادمة.

آشارت تقارير سابقة إلى سعى ريال مدريد للتعاقد مع ديفيز في الموسم القادم.

ووفقاً لشبكة “ريلفيو” الإسبانية من الصعب أن ينتدب ريال مدريد ديفيز بسبب التكلفه الضخمة لكن المبلغ المطلوب سيقل لو رفض اللاعب تجديد عقده مع العملاق البافاري.

أقرأ أيضاً- الشباب يطلب نجوم الاتحاد والهلال لمواجهة روما

اشترط ديفيز على بايرن ميونخ الحصول على راتب سنوي يصل إلى 13 مليون يورو من أجل الجلوس على طاولة التوقيع على عقد جديد.

زأكدت التقارير أن البرازيلي فينيسيوس لمحاولة إقناع اللاعب بمشروع ريال مدريد الرياضي، وهو ما فعله سابقاً في صفقة بيلينجهام لإقناعة بالانتقال من بوروسيا دورتموند إلى الملكي.

وتعمل إدارة الملكي بشكل ضامت لمحاولة إتمام الصفقة مثلما فعلت من قبل مع الفرنسي إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني.