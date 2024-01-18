قبل مواجهة اليوم.. تفوق تاريخي لـ ريال مدريد أمام أتلتيكو بكأس ملك إسبانيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفاً ثقيلا على غريمه التقليدي أتلتيكو، اليوم الخميس، بملعب “سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024.

وبالتفتيش في تاريخ مواجهات الفريقين، نجد أنهمها التقيا في 224 مباراة بكل المسابقة قبل مواجهة اليوم استطاع الميرنجي الفوز في 115 لقاء والتعادل في 53 والخسارة أمام الروخيبلانكوس في 56.

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ويملك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الأفضلية في قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 22 هدفًا بفارق كبير عن النجم الراحل ألفريدو دي ستيفانو صاحب الـ15 هدفًا.

بينما التقى أتلتيكو مدريد ضد الريال في 24 مباراة بكأس ملك إسبانيا استطاع الملكي الفوز في 15 مباراة مقابل 9 للروخيبلانكوس.

ويعتلي النجم الإنجليزي جود بيلينجهام قائمة أغلى اللاعبين في مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال بواقع 180 مليون يورو، بينما يتصدر مولينا قائمة الأغلى بين لاعبي الروخيبلانكوس بقيمة تصل الى 45 مليون.

وستحمل مواجهة اليوم بين أتلتيكو والريال قوة وحماسية كبيرة بين الفريقين، خاصة من جانب الروخي بلانكوس الذي سيسعي إلي الثأر من الملكي بعد السقوط أمامه بنتيجة 5-3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسيلعب الأتليتي مباراة اليوم، أمام المرينجي بقائمة مكتملة من أجل إنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

فيما يغيب عن الريال أمام الأتليتي، الرباعي لوكاس فاسكيز، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا على الترتيب.