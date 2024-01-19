الامارات | الاتحاد العربي للجامعات يعقد اجتماعه العاشر في أبوظبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، اجتماعه العاشر، اليوم، بفندق ميلينيوم الروضة في أبوظبي، بحضور رئيس الاتحاد سعيد الحساني، وأعضاء المكتب التنفيذي.

ويتصدر أجندة الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة يتقدمها مقترح توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية وانتخابات المكتب التنفيذي، التي أقيمت في جنيف نوفمبر الماضي بمشاركة 115 دولة، وشهدت تقدم أربعة مرشحين عرب، للمكتب التنفيذي حيث نجح الإماراتي علي مسري واللبناني سامي قرة بتيان في حجز مقعديهما، فيما لم يحالف التوفيق السعودي الدكتور خالد المزيني، والليبي طارق حشاد.

كما يتطرق الاجتماع إلى استضافة الملتقى الطلابي العربي الثاني والمؤتمر العلمي، وبطولات الاتحاد العربي للعام الحالي، الذي تُقام خلاله أربع مسابقات؛ دورة الألعاب الشاطئية بالمغرب في أبريل المقبل، والبطولة العربية للتايكوندو في الأردن في سبتمبر، والبطولة العربية للسلة بتونس في نوفمبر، وأخيراً بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات ديسمبر هذا العام، بينما ستتم مناقشة خارطة المسابقات في 2025، بجانب عدد من الموضوعات الأخرى.