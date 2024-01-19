الركراكي يكشف حقيقة سخرية أوناحي من مصر باحتفال “البكاء”

كشف وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، حقيقة سخرية عز الدين أوناحي نجم الفريق، من منتخب مصر، في احتفاله الأخير أمام تنزانيا.

واحتفل عز الدين أوناحي خلال مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا بطريقة مثيرة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2023.

وتم توجه اتهامات السخرية من منتخب مصر إلى أوناحي، خاصة وأن احتفالاته جاءت بالتزامن مع تصريحاته المسيئة إلى الفراعنة وطريقة لعبهم.

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وقال الركراكي عن احتفال أوناحي:” مسألة تصريحات أوناحي تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل، المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة”.

وأضاف مدرب أسود أطلس:” عز الدين أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها، بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز”.