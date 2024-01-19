موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد اكتمال عقد المتأهلين

حجز أتلتيكو مدريد آخر مقاعد الدور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في نسختها الجارية، بعد الإطاحة بغريمه ريال مدريد حامل اللقب.

وأكمل أتلتيكو مدريد عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، ليلحق بركب المتأهلين وهم: إشبيلية – أتليتك بلباو – ريال مايوركا – سيلتا فيجو – ريال سوسيداد – جيرونا – برشلونة.

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، في تمام الثانية عصر اليوم الجمعة، والتي تحدد هوية المتنافسين في دور الـ 8.

الفرق المُتأهلة : برشلونة – أتلتيكو مدريد – سلتا فيجو – جيرونا – ريال سوسيداد – مايوركا – إشبيلية – بيلباو

اقرأ أيضًا: فينيسيوس يثير غضب سيميوني بعد هدف ريال مدريد القاتل في كأس الملك.. فيديو

ومن المقرر أنه الفريق الذي تسحب ورقته اولاً سيلعب المباراة على أرضه، حيث تقام منافسات الدور ربع النهائي من مباراة واحدة، يتم حسمها في وقتها الأصلي، أو اللجوء للوقت الإضافي وركلات الترجيح حال التعادل.

على أن يتم خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي.