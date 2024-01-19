"جلوب سوكر".. كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط عن عام 2023، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

وفاز رونالدو بهذه الجائزة بعد انضمام إلى النصر السعودي في بداية الموسم الجاري وشارك معهم في 44 مباراة، ساهم في 51 هدفا (سجل 38 هدفا، وقدم 13 تمريرة حاسمة).

ويقام حفل جلوب سوكر في دبي بالإمارات، وتقسم الجائزة إلى 14 فئة مختلفة، أبرزها أفضل نادي ومدرب، بجانب جائزة أفضل لاعب الذي يتنافس عليها محمد صلاح وكيليان مبابي وميسي و هالاند.

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