اكرامي: محمد صلاح وضع مصر على خريطة الكرة العالمية..ولا مبرر لانتقاده

ياسر رشاد - القاهرة - دافع اكرامي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال اكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية "محمد صلاح هو الذي جعل مصر على خريطة الكرة العالمية بسبب انتماءه لمصر، وحطم كل الأرقام القياسية في ليفربول، الهجوم في الإعلام على صلاح غير مبرر".

وواصل "ما يقال عن صلاح والخوض في الذمم أمر سىء، نحن نشاهد ليفربول من أجله، أشجع مانشستر سيتي ولكن اتابع ليفربول من أجل صلاح".

وأضاف: "عندما كان صلاح في روما الإيطالي كنت نشجع روما من أجله، إذا صلاح رحل عن ليفربول لن نشاهد النادي الانجليزي، عيب الذي يحدث معه".

وأتم تصريحاته "هل محمد صلاح الوحيد الذي كان ادائه سيء في مباراة غانا؟ لماذا لم يحدث هجوم على باقي اللاعبين".