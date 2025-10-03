سعر الفضة يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 03-10-2025

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستنداً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

