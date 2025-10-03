الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 03-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-03 02:19AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم الزوج بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 147.50، فتلك المقاومة تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المستويات اللحظية وهو نموذج القاع المزدوج، ما قد يدفع الزوج لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب في حالة ان نجح في اختراق تلك المقاومة، ولكن في المقابل من ذلك يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص التعافي المستدام للزوج على المدى القريب.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

