سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 03-10-2025

عزز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم الزوج بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 147.50، فتلك المقاومة تمثل عنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المستويات اللحظية وهو نموذج القاع المزدوج، ما قد يدفع الزوج لاستهداف مقاومات جديدة على المدى القريب في حالة ان نجح في اختراق تلك المقاومة، ولكن في المقابل من ذلك يظل الزوج يعاني من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص التعافي المستدام للزوج على المدى القريب.

