سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يخترق مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 03-10-2025

مدد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من مكاسبه القوية خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السعر بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة 4,500$، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، وقد جاء صعود السعر بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ولم يؤثر ذلك على حركة السعر ما يدلل على قوة وحجم الزخم الإيجابي المحيط به.

