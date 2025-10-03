الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 03-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 03-10-2025 1/2
  • سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 03-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 03-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-03 03:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا