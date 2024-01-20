دي يونج: خسارة برشلونة من بايرن ميونخ الأسوأ لي مع البارسا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، أن هزيمة البارسا من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا تعد الأسوأ في مسريته مع البلوجرانا.

وتحدث دي يونج في تصريحات للموقع الرسمي لناديه برشلونة، على أنه فخور للغاية بوصوله للمباراة رقم 200 مع البلوجرانا إلى أن هذا يعني الكثير له.

وأوضح أنه يرغب في تحقيق الفوز بالبطولات على خوض الكثير من المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتابع دي يونج تصريحاته: "اليوم الأسوأ لي مع برشلونة كان ضد بايرن ميونخ والخسارة 8/2 في دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "لكن اللحظة الأفضل لي هي عندما توجنا بالدوري الإسباني الموسم الماضي".

بينما تطرق للحديث عن الخسارة من ريال مدريد في السوبر الإسباني، فقال: "بالتأكيد لقاء واحد لا يصنع موسمًا، لقد خسرنا النهائي واستحقينا ذلك، لم نلعب بشكل جيد في تلك المباراة، كانت نتيجة عادلة، ونحن ندرك أننا بحاجة للتحسين".

وأضاف: "بالطبع هذا لا يعني أننا نمر بموسم سيء، فأمامنا ثلاثة ألقاب نلعب من أجلها، وصلنا إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وما زلنا في دوري أبطال أوروبا، وسنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى المنافسة في الدوري، ويمكننا تحقيق اللقب".