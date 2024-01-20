بطولة إنكلترا: أرسنال ينفس غضبه بخماسية كريستال بالاس

الرياص - اسماء السيد - لندن: حقق أرسنال فوزه الأول في أربع مباريات، بنتيجة ساحقة أمام ضيفه كريستال بالاس 5 0، السبت في المرحلة 21 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

بعد تعادل مع ليفربول وخسارتين أمام وست هام وفولهام، نفخ أرسنال الذي تصدر الترتيب لفترة طويلة، الحياة في محاولاته لاحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2004.

صعد إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يحل على بورنوث الثاني عشر الأحد، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي حامل اللقب اللذي لعب مباراة أقل.

أمام ستين الف متفرج على استاد الإمارات، حسم أرسنال المباراة منطقياً منذ شوطها الأول من الركلات الركنية، بعد هدف رأسي لمدافعه البرازيلي غابريال (11)، ثم أجبر حارس بالاس دين هندرسون على ارتكاب خطأ كلفه الثاني (37).

في الشوط الثاني، اضاف البلجيكي لياندرو تروسار هدف الاطمئنان (59)، قبل أن يزرع البرازيلي الدولي غابريال مارتينيلي هدفين بعد نزوله بديلاً بطريقة مشابهة من تسديدتين يمينتين في دقيقة واحدة، عمقا جراح الفريق الضيف (90+4 و90+5).