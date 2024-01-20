أرتيتا يعلق على فوز اَرسنال على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - علق ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، على فوز الجانرز على كريستال بالاس بخماسية، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تصريحات أرتيتا

وأعرب أرتيتا عن سعادته بالفوز على كريستال بالاس، حيث قال في تصريحات نقلتها شبكة “bbc”، البريطانية: ”بالتأكيد، لدي سعادة كبيرة بالفوز على كريستال بالاس، لقد خرجنا بشباك نظيفة وخمسة أهداف، فزنا بالمباراة والأداء".

وتابع: "كان لدي شعور رائع بعد خروجنا من الملعب بعد مباراة ليفربول، كان الأداء موجودًا لكن النتائج لم تكن كذلك".

وأكمل أرتيتا تصريحاته: "خلال مواجهة كريستال بالاس اليوم، كنا أكثر كفاءة في منطقة جزاء المنافسين، الماضية كانت لدينا لحظات لعبنا فيها بشكل أفضل من اليوم ولكن الأمر يتعلق بتسجيل الأهداف".

بينما علق على إصابة رايس، فقال: "هو كان يشعر بشد، عندما يقول ذلك وتكون النتيجة 3-0، فإننا لا نريد المخاطرة به، نفس الشيء مع بيج جابي، فقد شعر ببعض الانزعاج من تدخل لذا قمنا بإخراجه."

وأكمل رايس تصريحاته: “بالتأكيد الركلات الثابتة جزءًا كبيرًا منا، خاصة ضد الفرق التي تريد الدفاع بعمق، إنها طريقة جيدة للفوز بالمباريات”.