رغم التراجع امام جيرونا وريال مدريد.. تشافي متمسك بأمال الفوز بالدوري الأسباني

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من تراجعه بفارق ثمان نقاط عن المتصدر جيرونا في بطولة الدوري الأسباني الا ان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مازال مصرا ان فريقه يملك حظوظا كاملة للحصول على لقب الدوري الأسباني هذا الموسم والحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي .

وكان برشلونة بطل الدوري الاسباني قد تعثر في سبعة محطات في الدوري الأسباني بالتعادل في خمسة مباريات و الهزيمة في مباراتين وعلى الرغم من الأداء الغير مقنع لبرشلونة الا ان تشافي يؤكد ان برشلونة قادر على تعديل الأمور والعودة إلى صدارة الليجا .

وقال تشافي في تصريحات صحفية مساء السبت : سندخل المرحلة الثانية من الدوري هذا الموسم بتفاؤل كبير .الموقف ليس سهلا على الإطلاق لان هناك فارق كبير من النقاط بيننا وبين جيرونا وريال مدريد لكن على الرغم من ذلك فنحن نعتقد انه بأمكاننا تعديل المواقف والعودة إلى الصدارة من جديد .

وعن ما يتردد حول إقالته من منصبه بعد التراجع الكبير في نتائج برشلونة و الهزيمة برباعية امام ريال مدريد في كأس السوبر الاسبانية قال تشافي : لدى ثقة تامة في مشروعنا الحالي في برشلونة لكني ساتقدم بأستقالتي على الفور حال شعوري بعدم تقبل الاعبين لافكاري او الإيمان بقدراتي على قيادة الفريق . في اللحظة التي لا يستمع فيها الاعبين لي سأحزم حقائبي وارحل في هدوء .

يذكر ان برشلونة تنتظره مباراة صعبة للغاية امام ريال بيتيس مساء الاحد يسعى خلالها لتحقيق الفوز وعدم التعثر من جديد لعدم توسيع الفارق مع جيرونا و ريال مدريد .