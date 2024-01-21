المنتخبات العربية “بدون انتصارات” في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2023، نتائج مخيبة للمنتخبات العربية الـ5 المشاركة بالبطولة ليتأزم موقفهم في البطولة القارية.

ويشارك 5 منتخبات عربية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 هم (مصر – المغرب – تونس – الجزائر – موريتانيا)، ولم يستطيع أيًا منهم تحقيق الفوز بالجولة الثانية في البطولة.

وحقق العرب في الجولة الثانية من البطولة 4 تعادلات، بالإضافة لهزيمة وحيدة نالها منتخب موريتانيا أمام أنجولا، بثلاثية مقابل هدفين، في المجموعة الرابعة.

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فيما تعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني 2-2 في المجموعة الثانية، وتعادل منتحب الجزائر بنفس النتيجة مع بوركينا فاسو في المجموعة الرابعة.

كما سقط منتخب المغرب في فخ التعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله بالمجموعة السادسة، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة تونس ومالي.

وكانت الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، شهدت انتصارًا وحيدًا للعرب حققه منتخب المغرب على نظيره تنزانيا، فيما حققوا تعادلين وهزيمتين.