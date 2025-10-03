رحيل الفنان العراقي إياد الطائي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 60 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - توفّي صباح اليوم الجمعة الفنان والممثل العراقي إياد الطائي عن عمر ناهز 60 عامًا، بعد معاناة مع المرض الذي لم يمهله طويلًا.

وكان الطائي يعاني من فشل كلوي وورم خبيث في الكبد، حيث تلقى العلاج خلال الأشهر الماضية في الهند، وظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب، وبدا بملامح شاحبة وقد فقد جزءًا كبيرًا من وزنه.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل، مؤكدة أن الساحة الفنية والثقافية في العراق فقدت أحد أبرز وجوهها، لما قدّمه من أعمال متميزة ومسيرة غنية بالعطاء والإبداع.



أبرز المعلومات عن الفنان إياد الطائي

من مواليد عام 1965.

حاصل على دبلوم في الإدارة والمحاسبة، وبكالوريوس في الفنون المسرحية.

عمل مدرّسًا في معهد الفنون الجميلة وأسهم في إعداد وتخريج أجيال من الفنانين.

بدأ مسيرته الفنية عام 1990، بدعوة من المخرج عماد محمد للمشاركة في المهرجان الأول للشباب.

نال في بداياته جائزة أفضل ممثل، ليواصل بعدها مشواره الفني في المسرح والتلفزيون.

قدّم خلال مسيرته مئات الأعمال المسرحية والتلفزيونية التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور.

كان عضوًا فاعلًا في نقابة الفنانين العراقيين، وعضوًا في الفرقة الوطنية للتمثيل بدائرة السينما والمسرح.

مثّل العراق في محافل فنية دولية، وساهم في نقل الصورة الثقافية العراقية إلى الخارج.

أعمال إياد الطائي

يُذكر أن آخر أعمال الفنان إياد الطائي كان مشاركته في مسلسل "النقيب" الذي عُرض عام 2025، وتناول قصة ضابط عراقي أُسندت إليه مع مجموعة من زملائه مهمة اختراق تنظيم متطرف والانضمام إليه بهدف كشف مخططاته وإحباط محاولاته للسيطرة على العراق، معرضين حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الوطن.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز الفنانين، من بينهم: حيدر أبو العباس، إياد الطائي، حسن هادي، سامر دشر، سمر قحطان، عواطف السلمان. والعمل من تأليف جعفر تايه وإخراج وثاب الصكر.

