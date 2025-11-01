شريهان تخطف الأنظار بمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 نوفمبر 2025 09:58 مساءً - بدأ منذ قليل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والذي شهد حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العديد من الدول حول العالم، وقد شهد الحفل مُشاركة عدد كبير من الفنانين والموسيقيين.

وجاءت مُفاجأة الحفل ظهور الفنانة شريهان على خشبة مسرح الحفل، كما شاركت أيضًا بالحفل الفنانة منى زكي بصوتها، وأيضًا جاءت المقطوعات الموسيقية للموسيقار هشام نزيه.

شريهان تُلقي كلمة خلال حفل الإفتتاح

وقد ألقت النجمة شريهان كلمات مؤثرة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بانتمائها لمصر قائلة: "مصرية أنا.. وأفتخر بانتمائي، مصرية أنا لأقدم شعب وأول حضارة، وأول جيش نظامي على وجه الأرض، وأول دولة في العالم لها تاريخ مكتوب".

وإختتمت كلمتها:"محظوظ اللي اتولد في بلد الفن فيها متأصل ومنحوت على الجدران، في عروقي وعروق كل مصري من ألاف السنين".

الظهور الأول للفنانة شريهان بعد غياب طويل في حفل افتتاح #المتحف_المصري_الكبير ❤️👏

#ON pic.twitter.com/qPPh7S6wSw — ON (@ONTVEgy) November 1, 2025

تفاصيل إفتتاح المتحف المصري الكبير

— ON (@ONTVEgy)

يُذكر أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، وشارك في حضور حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وكان قد شُيد المتحف المصري الكبير بأسلوب معماري مبتكر جمع بين الأصالة والحداثة، كما يتميز بموقعه الفريد عند سفح الأهرامات، ليمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر، في إطار يسلط الضوء على مكانة مصر باعتبارها مهد الحضارة.

يُمكنكم قراءة: المتحف المصري الكبير.. رحلة بدأت من فكرة إلى صرح عالمي

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة الفرعونية، يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وقد شيد على مساحة بلغت حوالي 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمتد على مدى 7000 عام من التاريخ المصري القديم، مع ما يقرب من 50,000 قطعة معروضة، وقد صمم ليكون مجمعاً ثقافياً سياحياً ترفيهياً ومركزاً للبحث العلمى ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»