بالتزامن مع طرحه: تعرف على تفاصيل ألبوم The Life Of a Show Girl لـ تايلور سويفت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - طُرح منذ ساعات أحدث الألبومات الغنائية للنجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift والذي كانت قد أعلنت عنه في أغسطس الماضي وجاء بعنوان The Life Of a Show Girl، و ينتظره عدد كبير من جمهورها ومُحبيها حول العالم.

المنصات المُتاح عليها ألبوم تايلور سويفت الجديد

وقد تم طرح ألبوم The Life Of a Show Girl عبر جميع منصات الموسيقى حول العالم ومن أبرزها "Spotify، Apple Music، Amazon Music".

وكانت قد أعلنت منصة Spotify في وقت سابق بأن ألبوم النجمة تايلور سويفت قد تجاوز خمسة ملايين نسخة محفوظة مسبقًا على المنصة الإلكترونية، وبذلك يُصبح الألبوم الأكثر حفظًا مسبقًا في تاريخها.

كما تم طرح عدد من الإسطوانات للألبوم في المتاجر الأمريكية وحول العالم بنسخ مُختلفة متاحة للجمهور، وأيضًا عبر القناة الرسمية للنجمة تايلور سويفت على "يوتيوب".

تايلور سويفت تتحدث عن ألبومها الجديد من خلال مقطع فيديو

وبالإضافة إلى وجود العديد من المنصات الموسيقية التي تُتيح الاستماع للألبوم الجديد سيكون هناك أيضًا نسخة قابلة للتنزيل الرقمي من الألبوم متاحة عبر iTunes، والتي تتميز بصورة غلاف جديدة وفيديو حصري مدته ثلاث دقائق تقريبًا للنجمة تايلور سويفت والذي تشرح من خلاله تفاصيل الإلهام الخاص بها وراء الألبوم ويأتي مقطع الفيديو بعنوان "نظرة خلف الستار".

ويضم ألبوم The Life Of a Show Girl 12 أغنية وهم: " CANCELLED، Honey، Elizabeth Taylor، Opalite، Wi$h Li$t، Wood، Actually Romantic، Ruin the Friendship، Father Figure، The Fate of Ophelia، The Life of a Showgirl، Eldest Daughter".

تايلور سويفت تكشف تفاصيل ألبوم The Life Of a Show Girl

وكانت قد أعلنت النجمة تايلور سويفت تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد والذي يضم 12 أغنية من خلال بودكاست "نيو هايتس" والذي يأتي من تقديم خطيبها ترافيس كيلسي، وشقيقه جيسون كيلسي.

وخلال حديثها كشفت بأنها عملت على الألبوم في السويد خلال جولتها الغنائية "إيراس"، وكانت تتنقل بين مواعيد التسجيل والحفلات مُجسدة عنوان الألبوم "حياة فتاة استعراض".

وقد تعاونت من خلال الألبوم الجديد مع المنتجين ماكس مارتن، شيلباك، واللذين قد تعاونت معهما من قبل بعدد من الألبومات الغنائية.

وكانت قد وصفت النجمة تايلور سويفت ألبومها الغنائي الجديد بأنه يحتوى على العديد من الأغاني الرائعة، قائلة: "أهتم بهذا الألبوم أكثر مما أستطيع المبالغة" متفقةً مع رأي ترافيس كيلسي والذي وصف الألبوم بأنه "أكثر تفاؤلاً بكثير" من ألبومها الغنائي الماضي "The Tortured Poets Department." والذي صدر عام 2024.

