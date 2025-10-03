بعد الطلاق.. كيث أوربان يثير الجدل بصورة عائلية مع نيكول كيدمان وظهور لافت من دون خاتم الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 3 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - في أول ظهور له بعد إعلان انفصاله عن النجمة العالمية نيكول كيدمان، اعتلى نجم موسيقى الكانتري كيث أوربان خشبة المسرح في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا مساء الخميس 2 أكتوبر 2025، ليقدّم عرضًا موسيقيًا ضمن جولته العالمية "High and Alive". الحفل الذي أقيم في مركز "جايانت" تخللته لحظات عاطفية لفتت انتباه الجمهور، كان أبرزها عرض صورة عائلية تجمع كيدمان بابنتيهما صنداي روز (17 عامًا) وفيث مارغريت (14 عامًا) خلال أدائه لأغنية "Heart Like a Hometown" الصادرة عام 2024.

وقبل الأغنية، شارك أوربان البالغ من العمر 57 عامًا قصة شخصية عن دعم والديه له عندما قرر ترك المدرسة لمتابعة حلمه الفني بدوام كامل، ما أضاف لمسة مؤثرة عززت الطابع العاطفي لتلك اللحظة. واعتبر كثيرون أن الصورة قد تكون بمثابة رسالة خفية لكيدمان بعد أيام قليلة من إعلان الطلاق.

لمسة رمزية في غياب خاتم الزواج: إشارة إلى نهاية قصة عمرها 18 عامًا

إلى جانب الصورة المؤثرة، لفت أنظار الجميع غياب خاتم الزواج عن يد أوربان، حيث اعتبرته وسائل الإعلام، ومنها صحيفة "ديلي ميل"، دلالة رمزية على طي صفحة زواجه من كيدمان. هذا التفصيل الصغير حمل بُعدًا دراميًا كبيرًا، ورآه بعض المراقبين تجسيدًا لقبول أوربان للواقع الجديد.

أجواء الحفل: بين الموسيقى والذكريات ومحاولة تجاوز الأزمة

رافق أوربان على المسرح عدد من أفراد فرقته الموسيقية، بينهم عازفة الكمان ناتالي ستوفال التي عادت للتشكيلة، فيما غابت عازفة الغيتار ماغي بو التي ارتبط اسمها سابقًا بشائعات عن علاقة مع أوربان. وخلال أدائه لأغنية "The Fighter"، وهي ديو قديم مع كاري أندروود مستوحى من بدايات علاقته بكيدمان، حرص أوربان على إضافة تعليقات مرتجلة لجمهوره ولفريقه، منها قوله لعازفة الفرقة: "سأكون عازف الغيتار الخاص بك"، ما أثار تفاعل الحضور.

ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن أوربان أزال من القائمة إحدى الأغنيات التي ارتبطت بكيدمان، في خطوة اعتبرها البعض انعكاسًا لمحاولته الموازنة بين الاحتفاظ بالذكريات الجميلة وتجاوز الأزمة الشخصية الراهنة.

ردود فعل الجمهور والصورة العائلية التي تركت الأثر الأكبر

تفاعل الجمهور مع العرض العاطفي بشكل واسع، إذ وصف كثيرون لحظة عرض الصورة العائلية على الشاشة بأنها "الأكثر تأثيرًا" في الحفل، خصوصًا في ظل الأخبار المتلاحقة عن الطلاق. وكانت هذه الصورة تحديدًا محور تعليقات المعجبين الذين رأوا فيها تذكيرًا بسنوات من الحب العلني بين النجمين.

وفي المقابل، ظهرت نيكول كيدمان في ناشفيل برفقة شقيقتها أنطونيا، في صور نشرتها منصات التواصل الاجتماعي (X سابقًا)، وبدت خلالها متماسكة وهي "تواجه الموقف بشجاعة" بدعم عائلي رغم "قسوة تفاصيل الطلاق"، بحسب وصف بعض الصحف.

المستقبل بعد الانفصال: جولات موسيقية واتفاقية أبوة مشتركة

ورغم الضجة المحيطة بالانفصال، يواصل كيث أوربان جولته الموسيقية العالمية، حيث يمتد برنامجه حتى منتصف أكتوبر 2025، مع حفلات إضافية مقررة في جزر البهاما والمملكة المتحدة في مارس 2026. أما نيكول كيدمان، فتواصل التركيز على أعمالها السينمائية، مع بقائها في ناشفيل إلى جانب ابنتيها.

وأفادت مصادر أن الثنائي توصلا إلى اتفاقية أبوة مشتركة تشمل ترتيبات دقيقة لدعم مالي ورعاية الأطفال، في محاولة لضمان استقرار حياة ابنتيهما رغم الانفصال، وهو ما يعكس حرصهما على تغليب المصلحة العائلية على الخلافات الشخصية.

خلفيات الانفصال: وثائق الطلاق تكشف عن خلافات عميقة ومحاولات فاشلة للإنقاذ

بحسب وثائق حصلت عليها مجلة "بيبول"، تقدمت نيكول كيدمان بطلب الطلاق يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في ناشفيل، حيث يقيم الثنائي منذ عام 2007. وحددت الوثائق "خلافات لا يمكن التغلب عليها" كسبب للانفصال، مثبتة تاريخ الانفصال بيوم تقديم الطلب. وكان الثنائي قد تزوج في يونيو 2006 بعد لقائهما في حفل خيري في لوس أنجلوس عام 2005.

وأشارت مصادر قريبة من كيدمان إلى أنها كانت "مصدومة" من قرار الانفصال، مؤكدة أنها "حاولت إنقاذ الزواج" لأشهر، لكن انشغالها بتصوير فيلم "Practical Magic 2" في لندن، مقابل جولة أوربان الموسيقية المكثفة، أدى إلى ابتعاد حياتهما وتزايد الهوة بينهما.

تفاصيل من محيط أوربان: شراء منزل جديد وإشارات مبكرة إلى الانفصال

في المقابل، تحدثت مصادر مقربة من أوربان عن "تحديات شخصية" كان يمر بها النجم، إضافة إلى "قرارات مشكوك فيها" ساهمت في تفاقم الخلافات. وأكدت أن شراء أوربان منزلًا جديدًا في ناشفيل كان بمثابة إشارة مبكرة على قرب الانفصال، حيث كانا يعيشان منفصلين منذ الصيف الماضي. وبقيت كيدمان مع ابنتيهما في منزل العائلة، بينما انتقل أوربان إلى مسكن منفصل استعدادًا للمرحلة الجديدة.

مصدر يؤكد بأن نيكول كيدمان تعيش حالة من الهدوء

وعقب تقديم نيكول كيدمان دعوى طلاق من كيث أوربان، صرح مُصدر مقرب من العائلة بأن نيكول كيدمان كانت متوترة لأنها كانت تعلم أن الانفصال سيُعلن في النهاية، وكانت تخشى ذلك، وأضاف المصدر لـ"People" بأن النجمة نيكول كيدمان حاليًا وعلى نحوٍ مفاجئ هادئة ورصينة وبعد أن انكشف أمر الانفصال، تُركز فقط خلال الفترة الحالية على مستقبلها وعلى ابنتيها

وكان قد انتشر خبرٌ يوم الاثنين الماضي يُفيد بانفصال النجمة نيكول كيدمان الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 58 عامًا، عن مغني موسيقى الريف كيث أوربان البالغ من العمر 57 عامًا في أوائل الصيف بعد زواج دام 19 عامًا.

وفي اليوم التالي الثلاثاء تقدمت نيكول كيدمان رسميًا بطلب الطلاق في ناشفيل، وقد اشارت لوجود خلافٍ لا يمكن حله، ومُحددةً تاريخ الانفصال كوقتٍ لتقديم الطلب.

يُمكنكم قراءة: نيكول كيدمان تظهر لأول مرة بعد تقديم أوراق الطلاق رسميًا من كيث أوربان

وكان الزوجين قد رُزقا بابنتين وهما "صنداي روز، فيث مارغريت" وتبلغان الآن من العمر 17 و 14 عامًا بعد علاقة بدأت منذ عام 2006 وقد طلبت النجمة نيكول كيدمان أن تكون الوالدة الرئيسية في اتفاقية الحضانة كجزء من دعوى الطلاق، وبحسب مصدر لـ "People" فإن النجمة نيكول كيدمان "تكافح لإنقاذ الزواج".

وأضاف المصدر: "لم تكن ترغب في هذا"، مضيفًا بأن عائلة كيدمان بأكملها تكاتفت لدعم بعضها البعض وخاصةً شقيقتها أنطونيا، حيث كان قد شوهدت الشقيقتان في نزهة معًا يوم أمس الأربعاء في أول ظهور لـ كيدمان منذ خبر الطلاق.

الصحف العالمية تؤكد بأن كيث أوربان هو من بادر بالإنفصال

وكان قد كشف موقع TMZ وفقًا لمصدر مقرب من النجمة العالمية نيكول كيدمان، أن قرارها جاء بعدما أقدمت على عدة محاولات لإصلاح العلاقة مع كيث ولكن في النهاية قررت كيدمان إنهاء الزواج بشكل قطعي.

وأكد الموقع أن الزوجين منفصلين بشكل غير رسمي منذ يونيو الماضي، وكيدمان حاولت جاهدة إنقاذ الزواج، وكيث لم يفعل ذلك حسب قول المصدر، كما أشار إلى أن المحيطين بهما يقولون أنه تعرف على امرأة أخرى.

وبحسب ما تناقلته مواقع الصحف العالمية، فقد بادر كيث أوربان بالانفصال، مُشيراً إلى تعاسة زواجهما، وذلك بسبب متطلبات حياتهما المهنية وقلة تواصلهما بحسب ما صرح به مصدر لصحيفة Mirror، فكيث لا يرى نيكول بسبب انشغالها بالتصوير أو بسبب انشغاله في جولاته الغنائية، وأضاف: "كان بينهما حبٌّ كبير، وقد لا ينفصلان. لقد عاشا معاً لعقود؛ لذا هناك مجالٌ للتصالح بينهما، لكن علاقتهما الحالية لا تعني أنهما ثنائيٌّ حقيقي".

وأضاف مصدر آخر لصحيفة Daily Mail: "إذا أعادهما هذا الانفصال إلى بعضهما بعضاً؛ فسيكون ذلك رائعاً، لكن كيث اضطر إلى إخيارها بأنه غير سعيد".

وقد جاء خبر الانفصال مفاجئاً لـ نيكول، التي وُصفت بأنها "مصدومة" بقرار أوربان، مع أن أصدقاءها يقولون إن الزوجين قد يحاولان العمل على علاقتهما خلال موسم الكريسماس ويوم ميلاد أوربان القادم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».