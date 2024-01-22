الامارات | صدمة للجمهور المصري.. محمد صلاح يترك المنتخب ويعود إلى ليفربول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجر المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، مفاجأة من العيار الثقيل عندما تحدث عقب مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي عن عودة محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى ليفربول، خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة مصر وغانا في منافسات كأس أمم إفريقيا 2023، وعلى إثرها سيغيب قرابة 7-10 أيام، وهو ما أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب مصر حيث أشار إلى غياب صلاح مباراتين بداية من لقاء الإثنين أمام الرأس الأخضر، حيث تشارك مصر في منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023 بجانب غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

وقال يورغن كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول: "محمد صلاح سيعود إلى ليفربول من أجل إعادة تأهيله من الإصابة وربما يعود للمشاركة مع المنتخب المصري إذا تأهل للنهائي".

وذكرت صحف بريطانية، إن خطة صلاح هي إعادة تأهيله في ليفربول، إذا تعافى قبل نهائي أمم إفريقيا فربما يعود مرة أخرى.

وتابع مدرب ليفربول كلوب في تصريحات لصحف إنجليزية: "تلك هي الخطة، لا أعرف إذا كان هذا قد تقرر بالفعل بنسبة 100%، ولكن هذه هي الخطة، إذا لم يتمكن من اللعب، مهما كانت المدة التي قضاها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا، أو مع فريقنا".

وأضاف: "تلك هي الخطة، ولكن إذا كان هذا مكتوبًا في القدر بالفعل، فلا أعرف، لقد تحدثت معه (محمد صلاح) مباشرة بعد الليلة التي تعرض فيها للإصابة، منذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيب الفريق ويخبرني الطبيب بالأخبار، أعتقد أنه سيعود، لكننا ننتظر".

واختتم كلوب حديثه: "كما قلت، أنا لست طبيبًا، أود أن أقول إنه إذا تأهلت مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، وإذا كان جاهزًا قبل النهائي، فربما نعم (سيشارك)، ولم لا؟ هذا أمر واضح، إنها بطولة ولقب".