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نجم منتخب الرأس الأخضر خارج قائمة الفريق لمواجهة مصر بكأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن بوبيستا مدرب منتخب الرأس الأخضر القائمة التي ستخوض مباراة منتخب مصر، وشهدت القائمة استبعاد نجم الفريق مانويل بيبي لاعب مانشستر يونايتد السابق ورايو فاييكانو الحالي.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب الرأس الأخضر، وغانا ومنتخب موزمبيق.

وأعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر التشكيل التالي لمواجهة الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح - منعم - حجازي - محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.
خط الهجوم: مرموش- زيزو- مصطفى محمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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