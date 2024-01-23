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نجم مانشستر يونايتد يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

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رونالدو - النصر والاتحاد - الدوري السعودي

رونالدو - النصر والاتحاد - الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي النصر السعودي أجرو محادثات جدية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا.

ويبحث نادي الدوري السعودي للمحترفين الذي تعاقد مع في وقت سابق عن ضم ظهير أيمن في يناير الحالي.

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وكان توتنهام هوتسبير قد رفض عرضاً للتخلي عن الظهير البرازيلي إيمرسون رويال لصفوف النصر السعودي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويعد وان بيساكا أحد اللاعبين الرئيسيين في مانشستر يونايتد إلا أن الإصابات أثرت على تقدمه هذا الموسم.

ويمتد عقد ظهير مانشستر يونايتد صاحب الـ 26 عاماً حتى نهاية الموسم المقبل.

ولعب دييوجو دالوت ما يقرب من ضعف عدد الدقائق في هذا الموسم مع مانشستر يونايتد حيث لعب بيساكا أساسياً عشر مرات حتى الآن.

وكان جادون سانشو قد رحل عن مانشستر يونايتد ليعود لفريقه السابق بوروسيا دورتموند ودوني فان دي بيك لصفوف آينتراخت فرانكفورت وحنبعل مجبري لصفوف إشبيلية ورحلوا على سبيل الإعارة، ومن المنتظر أن يحدد مانشستر يونايتد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الحالي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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