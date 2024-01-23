نجم مانشستر يونايتد يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي النصر السعودي أجرو محادثات جدية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا.

ويبحث نادي الدوري السعودي للمحترفين الذي تعاقد مع كريستيانو رونالدو في وقت سابق عن ضم ظهير أيمن في يناير الحالي.

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وكان توتنهام هوتسبير قد رفض عرضاً للتخلي عن الظهير البرازيلي إيمرسون رويال لصفوف النصر السعودي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ويعد وان بيساكا أحد اللاعبين الرئيسيين في مانشستر يونايتد إلا أن الإصابات أثرت على تقدمه هذا الموسم.

ويمتد عقد ظهير مانشستر يونايتد صاحب الـ 26 عاماً حتى نهاية الموسم المقبل.

ولعب دييوجو دالوت ما يقرب من ضعف عدد الدقائق في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع مانشستر يونايتد حيث لعب بيساكا أساسياً عشر مرات حتى الآن.

وكان جادون سانشو قد رحل عن مانشستر يونايتد ليعود لفريقه السابق بوروسيا دورتموند ودوني فان دي بيك لصفوف آينتراخت فرانكفورت وحنبعل مجبري لصفوف إشبيلية ورحلوا على سبيل الإعارة، ومن المنتظر أن يحدد مانشستر يونايتد مستقبلهما بعد نهاية الموسم الحالي.