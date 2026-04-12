شكرا لقرائتكم خبر «حصن».. قمر صناعي سعودي يدعم البحث والابتكار في حماية البنية التحتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة أم القرى إنجازا بحثيا في مجال علوم الفضاء، من خلال تعاون علمي مع وكالة الفضاء السعودية؛ لتطوير قمر صناعي مبتكر يحمل اسم «حصن»، وذلك ضمن مسابقة «ساري» التي تنظمها الوكالة، في خطوة تعكس تنامي القدرات الوطنية في مجالات التقنية والابتكار.

ويأتي المشروع ثمرة لجهود فريق «أفق» من طالبات الجامعة رزان اللحياني ونوف الزهراني؛ إذ يهدف القمر الصناعي «حصن» إلى رصد التغيرات في المجال المغناطيسي للأرض، بما يسهم في الدعم البحثي في مجال حماية القطاعات الحيوية من التأثيرات المحتملة لهذه التغيرات. وأشار الفريق إلى أن المشروع، وحسب متطلبات مسابقة ساري، لا يقتصر على الجانب التطبيقي فحسب، بل يسعى أيضا إلى دعم مسيرة البحث العلمي في مجال الفضاء داخل المملكة.