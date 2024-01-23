الركراكي يسخر من أنباء طلب بايرن ميونخ عودة مزراوي بعد إصابته

سخر وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب، من التقارير التي أشارت لطلب نادي بايرن ميونخ باستعادة نصير مزراوي المصاب من معسكر أسود أطلس.

ويعاني نصير مزراوي من إصابة بمزق في العضلة تعيقه عن المشاركة في مباريات منتخب المغرب ببطولة كأس أمم إفريقيا الجارية.

وبعد خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر، نشرت صحيفة “المنتخب” المغربية تقريرًا أكدت من خلاله أن نادي بايرن ميونخ طلب استعادة نصير مزراوي هو الآخر لعلاجه.

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وأوضحت أن مزراوي رفض الخروج من معسكر المغرب، وصمم على استكمال البطولة مع باقي اللاعبين.

ونفى الركراكي تلك الأنباء، وقال في تصريحاته اليوم:” بايرن يرغب في عودة نصير مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا؟ مجرد شائعات، من الممكن أن يشارك مزراوي أمام زامبيا يوم الأربعاء، لا أعلم من روج لهذا الأمر دون التحقق والتأكد من صحته “.

وفي سياق آخر، قال الركراكي عن مفاجآت كأس أمم أفريقيا:”رأينا المنتخب المصري الذي تأهل في الثواني الأخيرة وغانا التي كانت متأهلة حتى الوقت الضائع، هذه المسابقة تحتوى على الكثير من المفاجآت، ولكن لعب مباراة في الرابعة عصرا أمر غير منطقي للجميع”.