شكرا لقرائتكم خبر إصابة رونالدو تغير الموازين في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي النصر السعودي أمس عن تأجيل مباراتي الفريق في جولة الصين لأسباب خارجة عن سيطرة النادي، حسب البيان الصحفي.

وقال النصر: لسوء الحظ، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

وأضاف «لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا».

وزاد النصر في بيانه «علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن.

من جهة ثانية تعرض رونالدو لإصابة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، حيث اكتفى أمس بحصة تدريبية في الصالة الرياضية بمقر إقامة بعثة الفريق وخضع اللاعب لجلسة في العيادة الطبية.

وظهرت أنباء تؤكد أن سبب إلغاء المباراتين، يعود لإصابة كريستيانو رونالدو، حيث سيغيب عن هاتين المواجهتين بعد أن اشترطت الشركة المنظمة وجود اللاعب في المباراتين لكن الإصابة قلبت الموازين.

وتواصلت الشركة المنظمة مع المدير التنفيذي لنادي النصر جويدو فينجا لعقد مؤتمر خاص بالفريق، نظرا لوجود ارتباطات مالية مع الشركات الراعية.

وكان النصر قد حظي باستقبال جماهيري حاشد عند وصوله لمطار شينزين، حيث احتشدت الجماهير قبل وصول الفريق، ما تسبب بازدحام كبير.